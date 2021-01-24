الأوقاف تطلق مؤتمرها الدولي حوار الأديان منتصف مارس وتكشف عن محاوره الخمسة

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان: ”حوار الأديان والثقافات ” في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م ، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة ، والمشاركة العلمية من خلال البحوث ، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.
وأضاف جمعة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق .
وقال جمعة، في تصريح له: "سيكون المؤتمر مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري الذي تطلقه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق".
كما أعلنت وزارة الأوقاف محاور المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي ١٣ و ١٤ مارس ٢٠٢١ م -بإذن الله تعالى- تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات" ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .
وقالت الأوقاف ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب ، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة ، تراعي الحفاظ على أمن الجميع ، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني ، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة .
المحور الأول :
مفهوم الحوار وغاياته .
فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .
المحور الثاني :
عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد .
المحور الثالث :
الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا .
المحور الرايع :
الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا
وثقافيًّا .
المحور الخامس :
أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني .
المحور السادس :
عوامل نجاح الحوار .
وسنعلن لاحقا على موقع الوزارة عن ضوابط المشاركة في المؤتمر .