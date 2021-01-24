الأوقاف تطلق مؤتمرها الدولي حوار الأديان منتصف مارس وتكشف عن محاوره الخمسة

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان: ”حوار الأديان والثقافات ” في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م ، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة ، والمشاركة العلمية من خلال البحوث ، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.

وأضاف جمعة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق .