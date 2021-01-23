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أخبار العالم

لبنان يخطط لإدخال تعديلات على قيود السفر المفروضة لمكافحة كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 11:08 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت شبكة "الشرق" السعودية، اليوم السبت، بأن السلطات اللبنانية تخطط لتخفيف القيود المفروضة على الوافدين إلى لبنان، التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت مصادر لـ"الشرق"، إن سلطات مطار رفيق الحريري الدولي ستُصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، تعميمًا تلغي بموجبه الحجر الفندقي الإلزامي للقادمين إلى لبنان، على أن يستبدل بالحجر المنزلي، اعتبارًا من 27 يناير.

وأضافت المصادر أن أسباب التعميم الجديد تعود لـ"الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".

وكان مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض، صرح بأن انتشار طفرات كورونا الجديدة في لبنان كان أمرا متوقعًا، وربما ساهم في الارتفاع الحاد الأخير في الحالات.

وأضاف الأبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، نقلتها ليبانون ديبايت: "لكن الخبر الأكثر إثارة للقلق هو التقارير الواردة من المملكة المتحدة، والتي تشير إلى أن بعض طفرات كورونا قد تسبب زيادة في عدد الوفيات".

وتابع: "تؤدي بعض الطفرات إلى فيروس أكثر عدوى، وبالتالي تثبط من نجاح تدابير الاحتواء، كما أظهرت بعض الدراسات الحديثة أيضًا أن الطفرات الفيروسية يمكن أن تؤدي إلى سلالات لا يسهل التعرف عليها بواسطة جهاز المناعة في الجسم، مما يجعل اللقاحات أقل فعالية".
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