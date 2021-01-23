طوق النجاة.. لجنة مكافحة كورونا :بدء تطعيم الفرق الطبية ضد الفيروس في مستشفيات العزل غدًا

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزراة الصحة ، إن عملية التطعيم بلقاح ،كورونااق ستبدأ غدا

وتابع : " بالنسبة لي ده طوق النجاة من هذا الوباء " .

وأضاف " حسام حسني " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أشكر وعي المصريين ، وإلتزامهم بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء بالكمامات ، الذي أدى إلى التراجع في عدد حالات الإصابة بالفيروس .

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزراة الصحة ، أن سيتم البدء في التطعيم ، بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن تكون البداية في التطعيم للفرق الطبية ضد كورونا في مستشفيات العزل .

وأكد " حسني " ، أن الأولوية للفرق الطبية بصفة عامة وليس لمستشفى " أبو خليفة " ، وأن مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية سيكون لها الأولوية في التطعيم خلال الأيام القادمة .



