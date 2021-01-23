لميس جابر: الملك فاروق كان غلبان وتم تشويه صورته

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن الملك فاروق كان "غلبان"، ولم يكن يحكم، مشيرة إلى أن مؤسس حزب الوفد ، فؤاد سراج الدين ، أخبرها ذات مرة ، أن فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكري من قسم شرطة إلى آخر ، فى ظل وجود حكومة الوفد.





وأضافت "جابر" ، خلال حوارها ببرنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن من أضاع فاروق؛ هي الوقيعة التى حدثت بينه وبين "الوفد"، مؤكدة أنه لم يكن سكِّيرًا أو له علاقات نسائية كثيرة كما يروج البعض؛ لتشويه صورته.