أرض هشة ومالحه لا تصلح للزراعة..وزير الزراعة يكشف تقنيات النقلة الحضارية لمشروع الفيروز..فيديو

علق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الفيروز بشرق بورسعيد، قائلًا: المشروع نقلة حضارية بشكل كامل والأرض التي تم إنشاء عليها المشروع أرض هشة ومالحه لا تصلح للزراعة، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بإحلال التربة في هذه المنطقة وتحويلها إلى مشروع قادر على تحمل مثل هذا المشروع متمثلًا في الا ستزراع سمكي ضخم.
أشار السيد القصير ، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "on "فى برنامج "كلمة أخيرة"،إلى أن المشروع كان يحتاج وقتًا طويلًا بسبب تهالك التربة لكن الرئيس بالنسبة له الوقت عنصر مهم جدًا فهو يسابق الزمن قائلا: " هو مشروع مقام على 26 ألف فدان لاستزراع السمكي بتقنيات جديدة من أكبر المشروعات في الشرق الاوسط و يستهدف إنتاج 13 ألف طن سمك سنويا"،مؤكدًا أن ممزيات المشروع أنه يضم بحيرتين على نحو 10 الالاف فدان للصيد الحر عبر المراكب وبالتالي هو مشروع إستزراع سمكي في أحواض بالاضافة لبحيرتين .
وشدد السيد القصير ، إلى أن أن المشروع ذو طبيعة تكمالية حيث أنه به مصنع لتعبئة وتغليف الاسماك ،وأخر للاعلاف ومحطة تحلية مياه ومحطة للثلج وكافة مستلزمات الاستزراع السمكي مما يجعله مشروعًا متكاملًا قائلا: " عندما يكتمل بطاقته الكاملة سيؤدي لاضافة كبيرة لثرةتنا السمكية ".
وتابع وزير الزراعة ، قائلًا: " دائمًا الثروة السمكية لها محاور متعددة مثل أي نشاط وبالتالي الثروة السمكية لابد أن تعتمد على مجاور مثل المصادر الطبيعية أو الاستزراع السمكية أو تنمية البحيرات أو تنشيط عملية الصيد فلدينا أسطول صيد مكون من 100 مركب لاول مرة حيث شملت المرحلة الاولى 34 مركب بغية تعظيم مصادر مصر من الثروة السمكية ذات المواصفات الفنية والصحية المتسقة مع معايير الامان وسلامة الغذاء لابد ان تنتوع في المصايد ".