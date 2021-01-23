أرض هشة ومالحه لا تصلح للزراعة..وزير الزراعة يكشف تقنيات النقلة الحضارية لمشروع الفيروز..فيديو

علق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الفيروز بشرق بورسعيد، قائلًا: المشروع نقلة حضارية بشكل كامل والأرض التي تم إنشاء عليها المشروع أرض هشة ومالحه لا تصلح للزراعة، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بإحلال التربة في هذه المنطقة وتحويلها إلى مشروع قادر على تحمل مثل هذا المشروع متمثلًا في الا ستزراع سمكي ضخم.









أشار السيد القصير ، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "on "فى برنامج "كلمة أخيرة"،إلى أن المشروع كان يحتاج وقتًا طويلًا بسبب تهالك التربة لكن الرئيس بالنسبة له الوقت عنصر مهم جدًا فهو يسابق الزمن قائلا: " هو مشروع مقام على 26 ألف فدان لاستزراع السمكي بتقنيات جديدة من أكبر المشروعات في الشرق الاوسط و يستهدف إنتاج 13 ألف طن سمك سنويا"،مؤكدًا أن ممزيات المشروع أنه يضم بحيرتين على نحو 10 الالاف فدان للصيد الحر عبر المراكب وبالتالي هو مشروع إستزراع سمكي في أحواض بالاضافة لبحيرتين .





وشدد السيد القصير ، إلى أن أن المشروع ذو طبيعة تكمالية حيث أنه به مصنع لتعبئة وتغليف الاسماك ،وأخر للاعلاف ومحطة تحلية مياه ومحطة للثلج وكافة مستلزمات الاستزراع السمكي مما يجعله مشروعًا متكاملًا قائلا: " عندما يكتمل بطاقته الكاملة سيؤدي لاضافة كبيرة لثرةتنا السمكية ".





وتابع وزير الزراعة ، قائلًا: " دائمًا الثروة السمكية لها محاور متعددة مثل أي نشاط وبالتالي الثروة السمكية لابد أن تعتمد على مجاور مثل المصادر الطبيعية أو الاستزراع السمكية أو تنمية البحيرات أو تنشيط عملية الصيد فلدينا أسطول صيد مكون من 100 مركب لاول مرة حيث شملت المرحلة الاولى 34 مركب بغية تعظيم مصادر مصر من الثروة السمكية ذات المواصفات الفنية والصحية المتسقة مع معايير الامان وسلامة الغذاء لابد ان تنتوع في المصايد ".