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حوادث

فيسبوك فضحهم .. حبس عاطلين لاتجارهما فى الفودو بمدينة نصر

الأحد 24/يناير/2021 - 02:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة عقب تداول صورهما عبر فيس بوك بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجح رجال أمن القاهرة فى ضبط تاجرى مخدرات وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بمدينة نصر، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .
 
وكان اللواء علاء بشندي مدير عليات مباحث القاهرة تلقى بلاغا بتداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن شكوى من مواطن بقيام آخرين بالإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر .

تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وتم استهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت القوات من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وكمية من الحشيش المخدر ومبالغ مالية و ٢ هاتف محمول.

واعترف المتهمان أمام العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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