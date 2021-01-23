«التضامن» تكشف خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، إن معدلات الزيادة السكانية في مصر تبلغ 2.5%.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه حتى يشعر المواطن بنتائج مشاريع التنمية؛ يجب أن يكون النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكاني، معقبًا: "وهو أمر صعب للغاية في ظل الظروف الحالية ".





وأضاف: "فى آخر 60 عامًا تضاعف النمو السكانى فى مصر 3 أضعاف".





و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعكف على تنفيذ المشروعات المصرية، من أجل المصريين، معقبا "إحنا مش سايبين حاجة.. وشغالين على كل حاجة وهتسألوني عن التعليم، هسألكم عن تحديد النسل".





كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز، للاستزراع السمكي، بشرق مدينة بورسعيد، اليوم، إلى أن القطاعات تتأثر بمعدلات الزيادة السكانية.