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حوادث

حبس لصين سرقا حقيبة سيدة أثناء سيرها في النزهة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها بمنطقة النزهة.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي لصين سرقا حقيبة سيدة اثناء سيرها بمنطقة النزهة ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد  تقدم مواطنة ومقيمة بدائرة القسم ببلاغ قررت في بأنها حال سيرها بالمنطقة فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وهاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بتخلصهما من حقيبة اليد بإلقائها بالطريق العام، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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