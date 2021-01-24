خلال الأسبوع الجاري .. الحكومة تواصل عرض إنجازاتها على البرلمان ..واللجان تبدأ مناقشة بيانات الوزارات وتعرض التوصيات

٨ وزراء يشرحون إنجازاتهم أمام البرلمان ويستمعون لأسئلة النواب وملاحظاتهم

لجنة برلمانية البرلمان ترد على أكاذيب حقوق الإنسان ضد مصر

محلية النواب تناقش تطوير منظومة المواقف الرسمية والحد من المواقف العشوائية

حقوق الإنسان ‏بالبرلمان تنسق مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد على الأكاذيب ضد مصر

وزير التموين يحضر اجتماع لجنة التضامن لمناقشة بيانه أمام البرلمان

خطة النواب تناقش قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

دينية النواب تناقش قانون صندوق الوقف الخيري تضامن البرلمان تناقش بيان المصيلحي

سياحة البرلمان تناقش قانون البوابة المصرية للعمرة









يواصل مجلس النواب جلساته اليوم الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.





ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه يوم الأحد المقبل، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض إنجازات وزارته والخطط المستقبلية.





ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء، حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان ‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.









ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع لي بأن وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدائم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.









و كان الأسبوع الجاري قد شهد عرض ٨ وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي و وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.





‏تعقد لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.









كما تعقد اللجنة اجتماع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.









‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.









وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماع الأحد لمناقشة بأن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من إضحاك على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.









‏تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من ظروف الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وقد أبدت الحكومة تمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لي نص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.













‏تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية، كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.









تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع غدا الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.









‏وتعقد لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس النواب اجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.









تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار لمناقشة بيان ‏أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة حيث يشهد الاجتماع الاستماع إلى مناقشات و ملاحظات الأعضاء بشأن بيان الوزير.





وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماع لعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية و العشوائية على مستوى الجمهورية الذي سبقه أعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول .









وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ‏لبحث أوجه التعاون مع القناة والعمل المشترك للرد على الادعاءا والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.









وتناقش لجنة حقوق الإنسان بعد غدا الثلاثاء دعوة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر ولتصحيح الصورة الحقيقية الأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث والرد على الإدعاءات ‏والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان.









وتناقش لجنة الادارة المحلية تقرير اللجنة بشأن المحاور والركيزه الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.













كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع لاستكمال مناقشة بيان وزير التموين ‏الذي تم عرضه على المجلس بجلسةتها المعقود يوم الاثنين 18 يناير وذلك لمتابعة عمل الادارة والتأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من أوضحه بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كما تستكمل لجنة الشؤون الدينية والاوقاف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.









وتعقد لجنة الخطة والموازنة بعد غدا الثلاثاء اجتماع لاستكمال مناقشة ‏قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.