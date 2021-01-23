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رياضة

الماكينات الألمانية تدهس راقصي السامبا 31-24 فى مونديال اليد

السبت 23/يناير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
حقق المنتخب الألمانى لكرة اليد الفوز على نظيره البرازيلى بنتيجة 31-24 ضمن الجوله الثانية من مباريات الدور الرئيسى ، لبطولة العالم لكرة اليد 2021 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الماكينات الألمانية إلى 4 نقاط وتجمد رصيد راقصى السامبا عند نقطة واحدة وفقد كلا المنتخبين حظوظه فى التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما اليوم أو مباراتهم المقبله ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، وحسم منتخبى المجر وإسبانيا بطاقتى التأهل عن هذه المجموعة التى يتصدرها التوربينى المجرى برصيد 8 نقاط يليه الماتادور الإسبانى برصيد 7 نقاط ثم بولندا 4 نقاط ، وألمانيا نقطتين ، والبرازيل نقطة ، وأوروجواى بدون رصيد من النقاط. 

وحسم الألمان نتيجة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16-12 حيث اعتمدوا على خبراتهم فى حسم نتيجة الشوط لصالحهم، أما البرازيلون فقد مالوا إلي اللعب الاستعراضى وفشلوا فى مواجهة جدية وقوة منافسهم.

فى الشوط الثانى تماسك البرازيليون ونجحوا فى تقليص الفارق غير أنهم فشلوا فى الاستمرار على نفس القوة أمام صلابة دفاعات الألمان وقوة لاعبيهم. 

وتخوض ألمانيا يوم الاثنين المقبل مباراتها الثالثة فى الدور الرئيسى أمام بولندا، بينما تخوض البرازيل ثالث لقاءاتها أمام أوروجواى.
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