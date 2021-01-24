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تعليم

اتحاد طلاب زراعة القاهرة يطلق مبادرة اعرف كليتك

الأحد 24/يناير/2021 - 01:21 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أطلق اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مبادرة "اعرف كليتك مع الاتحاد" للتواصل مع الطلاب بشكل اكبر، ومن خلالها يقوم اتحاد الطلاب بطرح معلومات عن الكلية لم يكن يعرفها كثيرا من الطلبة.

وأعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن التواصل مع الطلاب لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بالكلية ولتنظيم الأنشطة الطلابية أونلاين وذلك من خلال الرابط الآتى:
‏https://form.jotform.com/210024688906558

ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
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