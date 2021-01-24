اتحاد طلاب زراعة القاهرة يطلق مبادرة اعرف كليتك

أطلق اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مبادرة "اعرف كليتك مع الاتحاد" للتواصل مع الطلاب بشكل اكبر، ومن خلالها يقوم اتحاد الطلاب بطرح معلومات عن الكلية لم يكن يعرفها كثيرا من الطلبة.





وأعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن التواصل مع الطلاب لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بالكلية ولتنظيم الأنشطة الطلابية أونلاين وذلك من خلال الرابط الآتى:

‏https://form.jotform.com/210024688906558





ووجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.





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