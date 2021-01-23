التنمية المحلية: تطوير القرى يشمل توفير فرص عمل .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة متعددة الأركان ولكنها متكاملة في الملامح والآن نحن نقوم بعمل تنمية شاملة للقرى في المراكز المستهدفة ومنها عمل البنية التحتية مثل الطرق وإدخال الغاز الطبيعي وادخال المياه.
وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، : من ضمن خطة مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى توفير الفرص الاقتصادية وفرص عمل للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية.
اوضح خالد قاسم ، ان المرحلة الأولي لتطوير القري ستشمل 50 مركزا اغلبها في صعيد مصر مؤكدا اننا قمنا بالنزول على الأرض لدراسة جميع القري ودراسة احتياجاتها مؤكدا اننا قمنا باختيار الـ50 مركزا من ضمن 175 مركزا مشيرا أن سكان القرى يمثلون أكثر 58% من سكان الجمهورية.