التنمية المحلية: تطوير القرى يشمل توفير فرص عمل .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة متعددة الأركان ولكنها متكاملة في الملامح والآن نحن نقوم بعمل تنمية شاملة للقرى في المراكز المستهدفة ومنها عمل البنية التحتية مثل الطرق وإدخال الغاز الطبيعي وا دخال المياه. الأركانوالآنللقرىوإدخالدخال





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، : من ضمن خطة مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى توفير الفرص الاقتصادية وفرص عمل للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية.



