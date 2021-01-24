اليوم.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول بنك المعرفة المصري

، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ب جامعة حلوان ، تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة





وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا .





وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.





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ويتابع اليوم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تنفيذ دورة تدريبية حول بنك المعرفة المصري .



