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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول بنك المعرفة المصري

الأحد 24/يناير/2021 - 03:06 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 

وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

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ويتابع اليوم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تنفيذ دورة تدريبية حول بنك المعرفة المصري . 

وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
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