هل يجوز للأطباء في مستشفيات العزل الصلاة بدون وضوء؟ الإفتاء توضح التصرف الشرعي

قالت دار الإفتاء ، إن الطبيب الذي يقضي وقتًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فعليه أن يتوضأ وضوءه المعتاد، ويصلي إذا حضرت الصلاة وهو على طهارته هذه.
وأضافت الإفتاء في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية لها بالفيس بوك، : "إذا تَعذَّر عليه خَلْعَ الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة؛ فعليه أن يتيمم، ويصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.
وتابعت : "أَمَّا إذا تَعذَّر عليه التيممُ أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.
كيفية صلاة ووضوء الأطقم الطبية المخالطة لمرضى كورونا
من جانبه قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها واعتبرت الشريعة الحفاظ على النفس من أسمى المقاصد ، قال تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ولذلك فإن ما تقوم به الأطقم الطبية بجميع فئاتها نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى .
وأضاف لاشين في تصريح له، ان الفقهاء قرروا أن موانع صحة الوضوء وكذا التيمم وجود حائل يمنع من وصول الماء أو التراب الى العضو المقرر أن يصل اليه الماء في الوضوء ، كما أن الأطقم الطبية التى تخالط المرضى يختلف وضعها بحسب طبيعة العمل ، فمن يقتصر عمله على إجراء الفحص المبدئي ولا تقتضي طبيعة عمله مخالطة مصابي كورونا ولا يشق عليه نزع الكمامة فهذا يتعين عليه الوضوء وأداء الصلاة في وقتها إذ هذا هو الأصل أما من اقتضت طبيعة عمله مخالطة المصابين سواء في الرعاية المركزة أو العناية المركزة او مستشفيات العزل الصحي من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم فإنه يجوز لهم التيمم اذا تعذر خلع الملابس الواقيه لهم .
كيفية التيمم
طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.
وأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، والإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.
طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.
وأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، والإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.
حكم التيمم للمريض
سؤال ورد إلى الأزهر الشريف، يقول صاحبه "هل يجوز التيمم لامرأةٍ تجد مشقه كبيرة من الوضوء بسبب الوضع الصحي؟
وأجاب الأزهر، في رده على حكم التيمم للمريض، بأن المسلم إذا لم يجد ماءً، أو وجده وكان في استعماله ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم، أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة.
وأجاب الأزهر، في رده على حكم التيمم للمريض، بأن المسلم إذا لم يجد ماءً، أو وجده وكان في استعماله ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم، أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة.