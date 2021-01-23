هل يجوز للأطباء في مستشفيات العزل الصلاة بدون وضوء؟ الإفتاء توضح التصرف الشرعي

قالت دار الإفتاء ، إن الطبيب الذي يقضي وقتًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه

شرط الوضوء لصحة الصلاة

؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فعليه أن

يتوضأ

وضوءه المعتاد، ويصلي إذا حضرت الصلاة وهو على طهارته هذه.





وأضافت الإفتاء في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية لها بالفيس بوك، : "إذا تَعذَّر عليه خَلْعَ الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة؛ فعليه أن يتيمم، ويصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.





وتابعت : "أَمَّا إذا تَعذَّر عليه التيممُ أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.





كيفية صلاة ووضوء الأطقم الطبية المخالطة لمرضى كورونا





من جانبه قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها واعتبرت الشريعة الحفاظ على النفس من أسمى المقاصد ، قال تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ولذلك فإن ما تقوم به الأطقم الطبية بجميع فئاتها نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى .





وأضاف لاشين في تصريح له، ان الفقهاء قرروا أن موانع صحة الوضوء وكذا التيمم وجود حائل يمنع من وصول الماء أو التراب الى العضو المقرر أن يصل اليه الماء في الوضوء ، كما أن الأطقم الطبية التى تخالط المرضى يختلف وضعها بحسب طبيعة العمل ، فمن يقتصر عمله على إجراء الفحص المبدئي ولا تقتضي طبيعة عمله مخالطة مصابي كورونا ولا يشق عليه نزع الكمامة فهذا يتعين عليه الوضوء وأداء الصلاة في وقتها إذ هذا هو الأصل أما من اقتضت طبيعة عمله مخالطة المصابين سواء في الرعاية المركزة أو العناية المركزة او مستشفيات العزل الصحي من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم فإنه يجوز لهم التيمم اذا تعذر خلع الملابس الواقيه لهم .



