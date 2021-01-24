اللجنة الثقافية بـ طب أسنان عين شمس تقدم جوائز قيمة بمسابقة الكتابة

قال محمد أحمد رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي عبر مواقع التواصل الإجتماعي وصفحة فيسبوك الخاصة بإتحاد طلابية الكلية، لافتًا إلى تقديم العديد من المسابقات أون لاين وكورسات مجانية للطلاب.





وأوضح أحمد جلال لـ موقع صدى البلد، أن اللجنة الثقافية تهتم بتنمية الروح الكتابية لدى الطلاب، حيث قدمت مسابقة كتابة الرواية والقصة القصيرة لمحبي الكتابة.





ولفت إلى أن الفائز في المسابقة يحصل علي جائزة مادية قيمة بالإضافة إلى طباعة الرواية والقصة ونشرها وعرضها علي أساتذة متخصصين، تحت شعار "دكاترة الاسنان مش بس ليهم في الأسنان.. انت قادر تثبت عكس ده".





كان الطالب محمد أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس قال لـ صدى البلد، إن اتحاد الطلاب أعد خطة محكمة حتي لا يتوقف النشاط الطلابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء بالاعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل موعد الاختبارات بسبب ارتفاع منحني إصابات عدوى فيروس كورونا.



