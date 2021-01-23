ضحية ختان أناث: دخلت في غيبوبة 3 أيام.. والطبيب قطع شريان رئيسي

أكدت راندا ضياء، إحدى ضحايا عمليات ختان الاناث، ومؤلفة كتاب "حافية القدمين"، أنها عانت خلال خضوعها لعملية ختان في طفولتها وكادت تودي بحياتها، وروت تفاصيل الواقعة قائلة: "وأنا عندي 7 سنين لقيت أمي وأبي بيأخذوا قرار الختان لي، وفرحت وقتها لان العادات في الصعيد لدينا طقوس معينة تكرم الفتيات".





وأضافت راندا ضياء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الفتاة المختتنة كانت تعامل معاملة السيدة الوالدة، وتتلقى أسرتها "النقوط" وتنظم لها مراسم زفة فرح ويتم تغسيلها في النيل، مؤكدة أنها كلها عادات موروثة.



