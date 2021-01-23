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توك شو

ضحية ختان أناث: دخلت في غيبوبة 3 أيام.. والطبيب قطع شريان رئيسي

السبت 23/يناير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكدت راندا ضياء، إحدى ضحايا عمليات ختان الاناث، ومؤلفة كتاب "حافية القدمين"، أنها عانت خلال خضوعها لعملية ختان في طفولتها وكادت تودي بحياتها، وروت تفاصيل الواقعة قائلة: "وأنا عندي 7 سنين لقيت أمي وأبي بيأخذوا قرار الختان لي، وفرحت وقتها لان العادات في الصعيد لدينا طقوس معينة تكرم الفتيات".

وأضافت راندا ضياء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الفتاة المختتنة كانت تعامل معاملة السيدة الوالدة، وتتلقى أسرتها "النقوط" وتنظم لها مراسم زفة فرح ويتم تغسيلها في النيل، مؤكدة أنها كلها عادات موروثة.

وكشفت راندا ضياء، مؤلفة كتاب "حافية القدمين"، أنها كادت أن تموت خلال ختانها، قائلة: "بعد العملية اكتشفت أنى كنت في غيبوبة وفضلت في غيبوبة لمدة 3 ايام، ودخلت العناية المركز، والطبيب غلط وقطع شريان رئيسي ولم يبلغ اهلي خوفا، وبعد اللي حصل لى عائلتي أخذت قرار بمنع الختان تماما في عائلتي".
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