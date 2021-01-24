عضو بـ الشيوخ: رجال الشرطة عيون مصر الساهرة

أرسل النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه الاحتفالات بعيد الشرطة الـ٦٩، متمنيا له دوام التقدم والرفعة والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.









وأشاد عضو مجلس النواب، بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في مواجهة الغلاء، وغيرها من الخدمات الوطنية التي يقوم بها رجال الشرطة في خدمة الوطن.









كما تقدم الشيمي بالتهاني للواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواءمحمود ابو عمرة مساعد وزير الداخليه ومدير أمن الإسكندرية وكافة القيادات بالمديريه ومأموري المراكز وكافه رجال الشرطة بالإسكندرية عيون مصر الساهرة، داعيا الله أن يحفظهم ويسدد خطاهم في مواجهة اعداء الوطن.









وفي سياق متصل تقدم الشيمي بخالص التحية والاعتزاز لشهداء الواجب الوطنى من أبناء الشرطة البواسل، ولكافة أسرتهم التى تحملوا فراق ذويهم شهداء الوطن.









وأكد على مواصلته للقيام بدوره الوطني وتقديم المساندة لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة هزيمة ودحر الإرهاب الاسود.