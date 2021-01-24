اليوم.. الحكم في دعوى حجب يوتيوب داخل مصر

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم فى الدعوى المطالبة بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر.





جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ ق.





وقالت الدعوى: "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.





كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم وأقام الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.