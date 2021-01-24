صلاح مصيلحي: مشروع الفيروز يستهدف توفير 13 ألف طن من الأسماك



وتابع،مصيلحى خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"،أن المشروع قائم على مساحة 26 ألف فدان، منها 16 ألف فدان استزراع سمكى، تم افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم 5 آلاف فدان.





وتابع: الـ 10 ألف فدان الباقية منطقة صيد حر منتظر تنتج 5 آلاف طن، لافتا إلى أن المشروع يقوم على المياه المالحة.





ولفت، رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أنة إجمالى انتاج مصر من الاسماك 2 مليون طن.

قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مشروع الفيروز الذى يستهدف إنتاج 13 ألف طن وتستخدم تكنولوجيا حديثة للخروج بجودة عالية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا للمشاريع الخاصة بالإنتاج الحيوانى والسمكى.