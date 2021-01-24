تجديد حبس عضوي التنظيم الإرهابي المتهمين بمحاولة تفجير محطة قطارات الفيوم 45 يوما

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا " دائرة الإرهاب " بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي لاشين وطارق القصبجي، وحضور محمد حلمى وكيل نيابة بندر الفيوم وأمانة سر محمود حفني، تجديد حبس مصطفي أ س 28 سنة مندوب مبيعات ، و محمد ع 21 سنة طالب ، 45 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وقيادة خلية عنقودية لتنفيذ مخططات وأفكار التنظيم بمصر ومحاولتهم تفجير محطة قطارات سكك حديد الفيوم بعد وضعهم عبوة ناسفة وتمكنت الاجهزة الامنية بالمحافظة من افساد مخططتهم بعد أن قام خبراء المفرقعات بتفكيك العبوة الناسفة

ترجع وقائع القضية، عام 2018 ، بتلقي شرطة النجدة بلاغا من الرقيب مصطفي عشري من شرطة النقل والمواصلات ، بعثوره علي جسم غريب امام محطة قطار الفيوم وقام بابلاغ الحماية المدنية للتعامل مع الجسم الغريب .

وأثبت تقرير الحماية المدنية ان ان العبوة عبارة عن عبوة إشتعالية مكونة من اسطوانة غاز بوتاجاز صغيرة الحجم مثبت عليها 3 زجاجات صغيرة الحجم ومملوءة بمواد بترولية عبارة عن كيروسين وبنزين و2 كيس بلاستيك بداخلهما زجاجات مملؤة بنزين مختلط بالسكر وأخري بنزين فقط وجركن بلاستيك بداخله زيت موتور سيارات.

وأثبتت تحريات الجهات الأمنية المختصة ان وراء الواقعة تنظيم إرهابي ومنفذي العملية 2 من أعضاء التنظيم وهما محمد ع ع 21 سنة طالب ومصطفي أ س 27 سنة مندوب مبيعات وبعد استئذان النيابة بضبط المتهمين وتفتيش منزليهما تم ضبطهما وعثر بحوزتهما علي عدد من الاسلحة والذخائر والمولوتوف والمواد المتفجرة و مطبوعات بعنوان "مبررات العمل المسلح" والتي تؤكد ان نهج الجماعة لا يتضمن العمل السملي وأوراق بعنوان سياسات عامة وقواعد حاكمة ومن العدو وطبيعة الاهداف والعمليات وضوابط العمل العسكري .

وأكدت التحريات ان المتهمين ارتكبا واقعة المحضر رقم 7817 لسنة 2018 بشأن العثور علي عبوة ناسفة اسفل سيارة الملازم اول محمد خالد عبد العزيز وتم إحالة المتهمان الي النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسهما 15 يوميا على ذمة التحقيق، وأحيل المتهم لنظر تجديد الحبس أمام محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بالفيوم، والتي أصدرت قرارها المتقدم.