أستاذ مناعة: أي لقاح يثبت كفاءة أكثر من 50% يمكن استخدامه .. فيديو





قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة والعلوم الطبية ،: اغلب تطعيمات فيروس كورونا المتواجدة في العالم والتي تم ايجازتها من قبل الجهات المنظمة للتطعيمات في كل دولة حصلت على تصريح يسمي الإجازة الطارئة .





وأضاف ياسر الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ،: أي لقاح يثبت ان كفائته أكثر من 50% يمكن إجازته واستخدامه مؤكدا أن جميع ما ينطبق على العقارات الطبية ينطبق ايضا على التطعيمات .



