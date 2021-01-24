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أستاذ مناعة: أي لقاح يثبت كفاءة أكثر من 50% يمكن استخدامه .. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 04:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم القادري

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة والعلوم الطبية ،: اغلب تطعيمات فيروس كورونا المتواجدة في العالم والتي تم ايجازتها من قبل الجهات المنظمة للتطعيمات في كل دولة حصلت على تصريح  يسمي الإجازة الطارئة .

وأضاف ياسر الشربيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ،: أي لقاح يثبت ان كفائته أكثر من 50% يمكن إجازته واستخدامه مؤكدا أن جميع ما ينطبق على العقارات الطبية ينطبق ايضا على التطعيمات .

واوضح ياسر الشربيني ،: المعايير التي طبقت في جميع تطعيمات كورونا كانت عالية للغاية مشيرا الى ان التطعيمات لا تفيد المرضى بالفيروس ولكنها تفيد الأصحاء فقط .
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