نشرة أخبار العالم | تحذير سوداني شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة.. مصادمات بين الأمن الروسي وأنصار نافالني.. وبايدن يراجع اتفاق إدارة ترامب مع طالبان

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:تصريحات شديدة اللهجة من السودان بشأن سد النهضةشاهد| عنف غير مسبوق خلال احتجاجات روسيا وفرد أمن يفقد بصرهبتهمة دعم الإرهاب.. السودان يغلق 131 جمعية لـ الإخوان في دارفورإدارة بايدن: سنراجع اتفاق السلام مع حركة طالبانالبيان الختامي لمباحثات بوزنيقة: تشكيل فرق عمل لتوزيع المناصب السيادية في ليبيامجلس الشيوخ الأمريكي يقرر تأجيل محاكمة ترامب لمدة أسبوعينربح مليار دولار في لحظة.. الحظ يبتسم للاعب يانصيب أمريكيبيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الاحتجاجات في روسياكورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابويةمتحدثا عن قوة تركيا العسكرية.. أردوغان يعلن عن سلاح جديد محلي الصنعتصعيد خطير.. السودان يمنع سفر السفير الإثيوبي عبر الحدود البريةمناعة 60%.. طبيب يكشف موعد رفع إجراءات كورونا الاحترازية في السعوديةبعد موقف فلوريدا.. تقارير: ميلانيا قد تطلب الطلاق من ترامببايدن يحطم إرث ترامب.. استراتيجية أم نكاية في سلفه؟السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن