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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | تحذير سوداني شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة.. مصادمات بين الأمن الروسي وأنصار نافالني.. وبايدن يراجع اتفاق إدارة ترامب مع طالبان

السبت 23/يناير/2021 - 11:52 م
علم السودان
علم السودان
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صدى البلد
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.

ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:
















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