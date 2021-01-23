صدور عدد جديد من مجلة الكرمة الثقافية: 125 سنة سينما

صدرت عن الهيئة العامة لقصورة الثقافة مجلة الكرمة الثقافية تحت عنوان 125 سنة سينما.





المجلة تقدم عددًا تذكاريًا حول 125 سنة سينما يضم العديد من الملفات والحوارات المتعلقة بالسينما المصرية منها حوار مع "سيف حميدة بطل فيلم 16"، وحوار "مكرم سلامة.. أشهر جامعي الوثائق في العالم العربي" حاوره الكاتب الصحفي إيهاب مصطفي، وحوار "الأب بطرس دانيال" حاورته ريم مختار.





في باب تحت الطبع "ليتني ما قلتها يا سامي" لسعيد الشيمي، وفي باب الترجمة أشياء لاتعرفها "بيريز" عن السينما المصرية" ترجمة سناء عبد العزيز، وفي باب الملفات تقدم المترجمة ميرا أحمد "السينما المصرية بعيون صينية"، وتقدم الكاتبة والناقدة المغربية سعيدة شريف ملف "السينما المصرية بعيون مغربية ".



