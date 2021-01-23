الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: نمتلك أفضل نظام في العالم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مصر بدأت في منظومة التأمين الاجتماعي منذ عام 1964، وأصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أول قانون للتأمين الاجتماعي وجعله إلزاميًا.





وأضاف خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية: "قصة شراء السنين في التأمين، جاءت بسبب شخص دخل العمل في سن متأخرة وفترته لا تكفي لإعطائه معاشاً، فعرضوا عليه شراء سنين حتى تعطيه حقه في التأمين هو وأسرته".



