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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: نمتلك أفضل نظام في العالم

السبت 23/يناير/2021 - 11:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مصر بدأت في منظومة التأمين الاجتماعي منذ عام 1964، وأصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أول قانون للتأمين الاجتماعي وجعله إلزاميًا.

وأضاف خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية: "قصة شراء السنين في التأمين، جاءت بسبب شخص دخل العمل في سن متأخرة وفترته لا تكفي لإعطائه معاشاً، فعرضوا عليه شراء سنين حتى تعطيه حقه في التأمين هو وأسرته".

وأكد أن نظام التأمين الاجتماعي في مصر من أقوى أنظمة التأمينات في العالم ولا يوجد دولة تورث المعاش إلى أسرة المؤّمن وهو بمثابة حماية اجتماعية قوية جدًا لدرجة أن بعض المنظمات الدولية تقول إن النظام سخي أكثر من اللازم.
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