منسق «أطباء ضد الختان»: نسبة الختان انخفضت لـ 69% في 2015 والدولة حققت طفرة

أكد الدكتور عبد الحميد عطية، الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ومنسق مبادرة أطباء ضد ختان الإناث ، أن نسبة الختان في مصر في السيدات في الفترة العمرية من 15 إلى 49 سنة خلال سنة 1995 كانت 97%، لافتًا إلى أن الدولة تنبهت لهذه النسبة الخطيرة وبذلت مجهودات وانخفضت النسبة إلى 87% خلال عام 2014.





وأضاف الدكتور عبد الحميد عطية، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن نسبة ختان الإناث انخفضت خلال عام 2015 ووصلت إلى 69%، مؤكدا أن هذه النسبة طفرة هائلة وأن الدولة حققت نجاحات وسط الأجيال الجديدة.



