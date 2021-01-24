جامعة الفيوم تستحدث دبلومة دراسية فى تخصص جديد

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) قد وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.





قال "شديد" إن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.







