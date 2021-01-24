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تعليم

جامعة الفيوم تستحدث دبلومة دراسية فى تخصص جديد

الأحد 24/يناير/2021 - 12:04 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) قد وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

قال "شديد" إن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.


تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم ،  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم .

وذلك بحضور  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، و الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

وأعلن الدكتور  أحمد جابر شديد أن البروتوكول يهدف لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورات تدريبية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل للسادة الأئمة والواعظات على أن يتم ذلك بمقر الكليات التابعة لجامعة الفيوم مع نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

من جانبه أشار الدكتور حسني حبيب أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية بهدف تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم في المجالات المختلفة، إضافة إلى العمل على دعم قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.
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