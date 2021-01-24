أهم الأخبار .. فرض حظر تجول في شمال سيناء .. واعتذار مدافع أسوان لجمهور الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..



رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال فى شمال سيناء أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 186 لسنة 2021 بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدةد الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريس وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية..للمزيد ا ضغط هنا





السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن

أيام تفصلنا عن مشاهدة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إعلان مجلس النواب تسليم لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، على أن تبدأ إجراءات المحاكمة بشكل رسمي في 8 فبراير القادم.





الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس قرر في اجتماعه اليوم، السبت، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 20 فبراير المقبل، لافتا إلى أنه سيتم وضع جداول الامتحانات بالكليات بداية شهر فبراير..للمزيد اضغط هنا .





جنازة جماعية لـ 6 من أفراد أسرة مسيحية ضحايا منزل المحلة المنهار.. صور

شهدت كنيسة الشهيدة دميانه بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم اقامة صلوات تجنيز جماعية لاسره مسيحية من ضحايا المنزل المنهار ضمت كلا من : "مارى وديع غطاس" 45 سنة و"جوفانة وديع غطاس" 8 سنوات و"ايزيس نصيف" 80 عاما ووائل جميل صليب 35 عاما ونادية شنودة 55 عاما وندا ماجد صليب 13عاما الذين توفوا اثر انهيار منزل بمنطقة ابو راضى.

مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اتمام النادي الأهلي صفقة كبيرة لمدافع جديد سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، مشيرًا الى أنه لاعب غير مشهور لكنه مميز.

مدافع أسوان يعتذر لجمهور الزمالك بعد واقعة الوقوف على الكرة

قدم محمد جابر ميدو مدافع أسوان الاعتذار لجمهور نادي الزمالك بعد قيامه بالوقوف على الكرة في لقاء الموسم الماضي مما آثار غضب لاعبي الزمالك وجماهيره.





منال الصيفي تكشف تطورات حالة زوجها أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى زوجة الفنان اشرف مصيلحى، تفاصيل حالته الآن، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على اثرها الى المستشفى. . للمزيد اضغط هنا



