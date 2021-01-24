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فن

حمو بيكا يثير الجدل مع أحمد الفيشاوي.. رد فعل نقابة الموسيقيين على نمبر2

الأحد 24/يناير/2021 - 07:03 ص
حمو بيكا وأحمد الفيشاوى
حمو بيكا وأحمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
أثار حمو بيكا حالة من الجدل الواسع بعد نشر عدد من الصورة من كواليس كليب "نمبر 2" الذى يقدمه احمد الفيشاوى والذى من المقرر ان يطرح خلال الايام المقبلة.

كشف حمادة ابو اليزيد عضو نقابة المهن الموسيقية عن الاجراءات التى يتم اتخاذها ضد احمد الفيشاوى بسبب ظهور حمو بيكا فى كليب اغنيته الجديدة نمبر 2. 

وقال حمادة ابو اليزيد لـ "صدى البلد": ليس هناك قرار محدد تتخذه نقابة الموسيقيين ضد احمد الفيشاوى فى الفترة الحالية وننتظر اولا طرح الفيديو كليب وبعد يتم اتخاذ القرار وسيتم ايضا مناقشة الامور خاصة أن مازال هناك قرار بمنع التعامل مع حمو بيكا. 

واضاف: ليس هناك اى قرار اتخذ بهذا الشان من قبل نقابة المهن الموسيقية تجاه الفيشاوى أو حمو بيكا كما تردد بشان انذار الأول أو قرار بحذف المشاهد التى يظهر فيها حمو بيكا.
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