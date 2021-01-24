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دراسة: قضاء الوقت في الهواء الطلق يعالج الاكتئاب

الأحد 24/يناير/2021 - 07:04 ص
علاج الاكتئاب
علاج الاكتئاب
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أسماء عبد الحفيظ
الاكتئاب أحد أكثر اضطرابات المزاج شيوعًا في الولايات المتحدة. يسبب حزنًا مستمرًا ويحد من قدرة الشخص على ممارسة أنشطته اليومية، ومع ذلك ، يمكن علاج الاكتئاب ، ويمكن للناس التعافي منه. يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات الطبية الأفراد على الشعور بالتحسن.


تشير نتائج دراسة حديثة إلى أن الخروج في الطبيعة يمكن أن يوفر دفعة مهمة للصحة العقلية قد يكون جزءا من هذا التأثير يرجع ذلك إلى حقيقة أن في الهواء الطلق الوقت يزيد من تعرض الشخص لأشعة الشمس، مما يزيد السيروتونين و فيتامين D المستويات.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ساروا في الطبيعة لديهم مزاج مرتفع مقارنة بمن ساروا في بيئة المدينة في البيئة الحضرية ، يتعامل الناس مع زيادة الضوضاء والإعلان وحركة المرور ، والتي يمكن أن تكون جميعها عوامل ضغوط. وبالتالي ، قد يكون التواجد في الطبيعة أكثر تعافيًا.

فكر في قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق بالطرق التالية:

القيام بنزهة في الحديقة أو تناول الطعام في الحديقة
جدولة الوقت في الهواء الطلق كل أسبوع
ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وليس في صالة الألعاب الرياضية
التنشئة الاجتماعية بالخارج - استكشف حديقة أو ممرًا للمشي مع صديق بدلًا من الاجتماع لتناول القهوة أو الشراب
القيام ببعض أعمال البستنة
الذهاب للتنزه

مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday
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