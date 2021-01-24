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محافظات

وفاة مدير شركة مياه بسيون بـ فيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 01:15 ص
صدى البلد
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احمد علي
توفى المهندس عبدالمجيد خليفة علوان مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببسبون بمحافظة الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى صدر المحلة ، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بقطور .

كان الفقيد الراحل قد ظهرت علية أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وعطس وسعال حاد وضيق في التنفس وتم اخذ عينة منه واجريت له عده تحاليل وفحوصات طبية وجاءت النتائج إيجابية وتأكدت الإصابة بالفيروس وجرى عزلة داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى صدر المحلة ، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة الى أن وافته المنية اليوم .
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