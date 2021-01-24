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اليوتيوبر بشير شوشة: أقدم قصص التاريخ في دقيقة ونصف من أجل الصغار

الأحد 24/يناير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد اليوتيوبر بشير شوشة، أنه اتجه إلى تقديم فيديوهات تحكي قصصا تاريخية بعد أن أجرى جولة فى منطقة خان الخليلي فشاهد يافطة لمتحف نجيب محفوظ، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود متحف للأديب الراحل، وقرر أن يأخذ جولة داخل المتحف ونفذ فيديو عن محتويات المتحف ولقى الفيديو اعجاب شريحة كبيرة وطالبته بالاستمرار.

وأضاف بشير شوشة، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس، أن التاريخ المصري ملء بالقصص الشيقة، قائلا: "احنا مش بنستفيد من الحياة ولا بنشوف الحاجات الحلوة اللي عندنا وقلت اعرف الناس أن تاريخنا حلو وتاريخنا صح الصح مش أونطة".

وأوضح اليوتيوبر بشير شوشة، أنه يروي في كل فيديو قصة مزار أو واقعة تاريخية في مدة لا تتخطى الدقيقة ونصف بحيث يقدم المعلومة في هذه الثواني المعدودة للشباب الصغير، مختتما: "احنا كمصريين بنعشق الحكاوي، وأنا بكتب قصة صغيرة عن كل واقعة تاريخية فى دقيقة ونص وبقدم المعلومة عشان الشباب الصغير يعرف التاريخ".
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