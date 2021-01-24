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فن

ليلة فى حب الشيخ سيد درويش على مسرح ساقية الصاوي.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل غنائى لفريق فرانكو كايرو بقيادة ياسر أنور فى حفل بعنوان "ليلة فى حب الشيخ سيد درويش" مع الراوى الشاعر ماهر أبو المعاطى وذلك يوم الاثنين 25 من يناير الساعة السابعة مساءً.


تكونت الفرقة عام ٢٠١٣ مؤسس الفرقة الفنان ياسر أنور، وتقوم الفرقة على اختيار الأغاني المصرية القديمة وهدفها الحفاظ عليها وعلى ما تركه لنا فنانين عظماء مصريين فى مجال الغناء والألحان. هدف الفرقة هو الحفاظ على التراث المصرى الفنى وحفلاتها بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالونات الثقافية وبرامج الإذاعة والتليفزيون والجامعات والبرامج الثقافية. تتخصص الفرقة فى تقديم جميع الأعمال الفنية القديمة وهدفها توصيل صوتها لكل بيت فى مصر.


وعلى الجانب الاخر تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق "تالنت كيدز" وذلك يوم السبت 30 يناير الساعة السابعة مساءً بمسرح النهر.


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