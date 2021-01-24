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رياضة

علاء عبدالعال: أسوان تعرض للظلم أمام الزمالك

الأحد 24/يناير/2021 - 12:53 ص
مبارة الزمالك وأسوان
مبارة الزمالك وأسوان
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حسام الحارتي
قال علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق أسوان، إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت.

وأضاف علاء عبدالعال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فريق الزمالك فشل في خلق فرص حقيقية في المباراة، بفضل استماتة لاعبي أسوان.

وتابع: "المباراة لم تكن من جانب واحد، بل هددنا مرمى منافسنا بعدة كرات، منها انفراد الألفي الذي تصدى له أبو جبل، كما أن فريقنا ظلم، وكان يستحق الحصول على ركلة جزاء".

وأكمل: "الزمالك لم يصل إلى مرمانا من خلال انفرادات بل من كرات عرضية وثابتة، وفريق أسوان لعب بواقعية، ويجب أن نؤدي مباريات الأهلي والزمالك بهذه الطريقة، لفارق الإمكانات".

وأشار: "محمد يوسف حينما كان مدربا للأهلي انتقدني بسبب الاعتماد على تأمين الدفاع، لكنه حينما تولى قيادة البنك الأهلي، واجه الأهلي بنفس الطريقة، التي انتقدني بسببها، وفي النهاية، أنا راض عن مستوى أسوان.
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