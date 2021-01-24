لميس الحديدي: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للاطقم الطبية ستبدأ اليوم باللقاح الصيني "سينوفارم" بالاضافة إلى تعاقد هيئة الدواء الموحد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.





وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": الرئيس السيسي قضى يومًا طويلًا للافتتاحات الهامة في مقدمتها مزرعة الفيروز السمكية وهو مشروع عملاق يوفر الثروة السمكية للمصريين بأسعار معقولة.





وأضافت: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ الدولة المصرية.





كان الرئيس السيسي قد شهد فعاليات افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان: "كنوز مصر"، تضمن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها خاصة فى مجال الأمن الغذائى لتحقيق الاكتفاء الذاتى.





وأكملت : " كلمة الرئيس أعلن اليوم في كلمته وهو من أهم ماأعلنه الدخول إلى خط الريف وهي القرى المصرية المهملة منذ عقود طويلة والتي يعيش فيها أكثر من نصف الشعب المصريين بنحو 58 مليون مواطن مصري والدولة أعلنت من قبل عن تطوير القرى الاكثر فقرًا لكن الجديد اليوم أن الرئيس أعلن أن هذا التطوير سيمتد لكافة القرى ةوالمراكز لتشمل 1500 قرية و20 مركز في نحو 20 محافظة بتوابعهم لنصل إلى أكثر من 4500 قرية ".





وأكملت : " عارفين تطوير خط الريف معناه إيه ؟ مش هنشوف سلوك كهربا واقعة فوق البيوت والصرف الي مش موجود في الالاف القرى المصرية بنحو 80% من هذه القرى على مدار عقود مش هنشوفه مع التطوير الجديد بالاضافة للطرق غير الممهدة التي يعاني منها الاطفال وهما رايحين المدارس في الشتا في وقت الطين والبيوت المهدمة والترع التي شهدت حياة رثة وبدأ الان تبطين الترع كمشروععملاق ".





وأتمت : " الحياة في القرى كان ملف مهم ماحدش فكر أنو يقربله كنا دائمًا التطوير مختصر في إنشاء مدن جديدة أو تطوير طرق تربط بين المحافظات لكن الريف المصري كان لعقود طويلة محدش بيقربله الان وبعد إصلاح البلد الاقتصادي بدان نقرب لحياة الناس بغية إصلاح حياتهم وعدم تركهم في حياة غير لائقة ".





واردفت : " الدولة بدأت تقترب من حياة الناس ليس فقط في القرى والريف الان لكن منذ فترة في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة بنحو .. الدولة رصدت 515 مليار جنيه لتطوير القرى حتى يشعر المواطن أن الدولة جانبه ومش سايباه ومش عايشة في العاصمة أو الادارية أو عواصم المحافظات وتركت الارياف ... زي ماغيرنا حياة الناس في العشوائيات دلوقتي بنتكلم عن نصف ترليون جنيه ستنفق لتحسين حياة الناس في القرى والارياف وهذا واحد من أهم المشروعات لانها تقترب من حياة نحو 58 مليون مصري من ناحية الجودة وربنا يكون في عون الدولة والحكومة في هذا الحجم من الانفاق ".