لميس الحديدي: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للاطقم الطبية ستبدأ اليوم باللقاح الصيني "سينوفارم" بالاضافة إلى تعاقد هيئة الدواء الموحد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.
وأكدت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": الرئيس السيسي قضى يومًا طويلًا للافتتاحات الهامة في مقدمتها مزرعة الفيروز السمكية وهو مشروع عملاق يوفر الثروة السمكية للمصريين بأسعار معقولة.
وأضافت: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ الدولة المصرية.
كان الرئيس السيسي قد شهد فعاليات افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان: "كنوز مصر"، تضمن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها خاصة فى مجال الأمن الغذائى لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكملت : " كلمة الرئيس أعلن اليوم في كلمته وهو من أهم ماأعلنه الدخول إلى خط الريف وهي القرى المصرية المهملة منذ عقود طويلة والتي يعيش فيها أكثر من نصف الشعب المصريين بنحو 58 مليون مواطن مصري والدولة أعلنت من قبل عن تطوير القرى الاكثر فقرًا لكن الجديد اليوم أن الرئيس أعلن أن هذا التطوير سيمتد لكافة القرى ةوالمراكز لتشمل 1500 قرية و20 مركز في نحو 20 محافظة بتوابعهم لنصل إلى أكثر من 4500 قرية ".
وأكملت : " عارفين تطوير خط الريف معناه إيه ؟ مش هنشوف سلوك كهربا واقعة فوق البيوت والصرف الي مش موجود في الالاف القرى المصرية بنحو 80% من هذه القرى على مدار عقود مش هنشوفه مع التطوير الجديد بالاضافة للطرق غير الممهدة التي يعاني منها الاطفال وهما رايحين المدارس في الشتا في وقت الطين والبيوت المهدمة والترع التي شهدت حياة رثة وبدأ الان تبطين الترع كمشروععملاق ".
وأتمت : " الحياة في القرى كان ملف مهم ماحدش فكر أنو يقربله كنا دائمًا التطوير مختصر في إنشاء مدن جديدة أو تطوير طرق تربط بين المحافظات لكن الريف المصري كان لعقود طويلة محدش بيقربله الان وبعد إصلاح البلد الاقتصادي بدان نقرب لحياة الناس بغية إصلاح حياتهم وعدم تركهم في حياة غير لائقة ".
واردفت : " الدولة بدأت تقترب من حياة الناس ليس فقط في القرى والريف الان لكن منذ فترة في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الامنة بنحو .. الدولة رصدت 515 مليار جنيه لتطوير القرى حتى يشعر المواطن أن الدولة جانبه ومش سايباه ومش عايشة في العاصمة أو الادارية أو عواصم المحافظات وتركت الارياف ... زي ماغيرنا حياة الناس في العشوائيات دلوقتي بنتكلم عن نصف ترليون جنيه ستنفق لتحسين حياة الناس في القرى والارياف وهذا واحد من أهم المشروعات لانها تقترب من حياة نحو 58 مليون مصري من ناحية الجودة وربنا يكون في عون الدولة والحكومة في هذا الحجم من الانفاق ".