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وظائف الدماغ.. علم النفس وأشهر الحقائق السريعة عنه

الأحد 24/يناير/2021 - 04:03 ص
ما هو علم النفس وأشهر
ما هو علم النفس وأشهر الحقائق السريعة عنه
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أسماء عبد الحفيظ
قالت جمعية علم النفس الأمريكية إن علم النفس هو دراسة العقل ، وكيف يعمل ، وكيف يؤثر على السلوك ويشمل جميع جوانب التجربة الإنسانية، من وظائف الدماغ إلى الأفعال، من نمو الطفل لرعاية المسنين".

حقائق سريعة عن علم النفس

علم النفس هو دراسة السلوك والعقل.
هناك أنواع مختلفة من علم النفس ، مثل علم النفس المعرفي ، والطب الشرعي ، وعلم النفس الاجتماعي ، وعلم النفس التنموي.
قد يستفيد الشخص المصاب بحالة تؤثر على صحته العقلية من التقييم والعلاج مع طبيب نفسي.
قد يقدم الطبيب النفسي علاجًا يركز على التكيفات السلوكية.
الطبيب النفسي هو طبيب من المرجح أن يركز على الإدارة الطبية لمشاكل الصحة العقلية.

ما هو علم النفس؟

يمكن أن يتراوح عمل عالم النفس من تقديم المشورة للأفراد الذين يعانون من القلق إلى تقديم المشورة للشركات حول كيفية بناء فرق أفضل.

العقل معقد للغاية ، والظروف المتعلقة به قد يكون من الصعب معالجتها لا يمكن رؤية عمليات التفكير والعواطف والذكريات والأحلام والتصورات وما إلى ذلك جسديًا ، مثل الطفح الجلدي أو عيب في القلب.

بينما يمكن ملاحظة العلامات الجسدية لبعض مشكلات الصحة العقلية ، مثل اللويحات التي تتطور مع مرض الزهايمر ، فإن العديد من نظريات علم النفس تستند إلى ملاحظة السلوك البشري.

يجتمع طبيب نفساني ممارس مع المرضى ، ويقوم بإجراء تقييمات لمعرفة ما هي مخاوفهم وما الذي يسبب أي صعوبات ، والتوصية بالعلاج أو تقديمه ، على سبيل المثال ، من خلال الاستشارة والعلاج النفسي.

قد يكون لعلماء النفس أدوار أخرى أيضًا، يمكنهم إجراء دراسات لتقديم المشورة للسلطات الصحية والهيئات الأخرى بشأن الاستراتيجيات الاجتماعية وغيرها ، وتقييم الأطفال الذين يجدون صعوبة في التعلم في المدرسة ، وتقديم ورش عمل حول كيفية منع التنمر ، والعمل مع فرق التوظيف في الشركات ، وأكثر من ذلك بكثير.
مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday
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