طارق فهمي: علاقة مصر مع أمريكا ستكون الند بالند

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إدارة بايدن كلاسيكية ومحافظة، منوها إلى أنه لن يخاطر بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج خصوصا في هذا التوقيت.
وأكد "فهمي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": على أن جو بايدن أولا توطيد علاقته بدول أوروبا وروسيا، وبعدها ينظر إلى المشاكل الإقليمية، وإيران التي تمثل الهاجس الأكبر للخليج وبايدن ينظر إليها على أنها غير خطرة ويمكن الاتفاق معها.
وتابع: من المتوقع أن تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة في سجال مع تركيا، وستعمل على تقييد الحركة التركية في الإقليم.
وشدد على وجود دور مشبوه لأردوغان داخل الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن الشكل الأساسي لعلاقة مصر مع أمريكا سيكون علاقة الند بالند، لأن مصر ليس لديها ما يكبلها أمام أمريكا.
وأكمل: مصر واقفة على أقدام راسخة، موضحا أن إدارة بايدن إدارة كلاسيكية محافظة، وترى أن مصر دولة مهمة، والحوار بين مصر وواشنطن، سيكون على أسس جديدة خاصة أن مصر نوعت علاقاتها بشكل قد يزعج أمريكا.
وشدد على وجود دور مشبوه لأردوغان داخل الأراضي الفلسطينية.