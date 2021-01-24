طارق فهمي: علاقة مصر مع أمريكا ستكون الند بالند

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إ ن إدارة بايدن كلاسيكية ومحافظة، منوها إلى أنه لن يخاطر بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج خصوصا في هذا التوقيت.





وأكد "فهمي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": على أن جو بايدن أولا توطيد علاقته بدول أوروبا وروسيا، وبعدها ينظر إلى المشاكل الإقليمية، وإيران التي تمثل الهاجس الأكبر للخليج وبايدن ينظر إليها على أنها غير خطرة ويمكن الاتفاق معها.



