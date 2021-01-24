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وزير قطاع الأعمال: الحد الأدنى لـ تعويضات العاملين بالحديد والصلب 225 ألف جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 01:18 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
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حمزة شعيب
أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الحد الأدنى لـ  تعويضات العاملين بالحديد والصلب بحلوان  225 ألف جنيه وذلك وفقا للبيان المعلن من الوزارة.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر" أن الاجتماع مع وزارة القوى العاملة سيتم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن عدد عمال الشركة 6400 وسيحصلون على التعويض بمجرد الاتفاق عليه.

ونوه إلى أن إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية مفتوح خلال هذه الفترة.

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