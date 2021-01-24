وكيل النواب: الحكومة تعرض برامجها للحصول على ثقة المجلس

قال النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن المجلس منذ يومه الأول وهو لديه النية لوضع صورة إيجابية عن المجلس أمام الشارع، وأن يكون الدور الرقابي أكثر أهمية من الدور التشريعي.



وتابع "سعد الدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن استدعاء الحكومة من قبل البرلمان كان بقرار من اللجنة العامة، منوها إلى أن معظم أعضاء اللجنة نواب سابقون، مشددا على أنه يثمن تحرك وتجاوب رئيس الوزراء مع الدعوة.



وأضاف، أن استدعاء وزراء الحكومة داخل المجلس قد يستمر لأسبوعين أو أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بعرض برامجها حاليا من أجل الحصول على ثقة البرلمان.



واسترسل: ما يميز المجلس الحالي عن الماضي هو تواجد عدد أكبر من الأحزاب بداخله، وليس المستقلين.



