قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو





والسبب هو أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبدًا وهي مثيرة للاشمئزاز"، على حد تعبيرها، وغالبا ما يتجنب طاقم الطائرة شرب الشاي والقهوة أثناء وجودهم على متنها، الأمر الذي واجهه البعض بالاعتراض بحجة أن الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى.





قدمت المضيفة «كيت كامالاني» أيضا عدة نصائح وحيل عليك معرفتها عند السفر على الطائرة تشمل:





- قم بإجراءات السفر عبر الإنترنت قبل رحلتك لتوفير الوقت.





- في تلك المرحلة يمكنك اختيار مقعدك، اختر الجلوس في مقدمة الطائرة إذا واجهت صعوبة مع الاضطرابات الجوية.





- قم بلف ملابسك داخل الشنطة بدلًا من طيها عند التعبئة لتوفير مساحة أكبر لنفسك.





- لف ملابسك بملاءة بلاستيكية لحمايتها، في حال قد تتعرض حقيبة أمتعتك للبلل أثناء السفر.





- احصل على تأمين سفر - يعتمد الكثير من الناس فقط على تأمين بطاقة الائتمان وهو ليس كافيًا.





- امضغ علكة أو تناول مشروبًا في متناول يدك إذا كانت أذناك تعاني من طنين نتيجة تغير ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط.





- أحضر سدادات الأذن - فأنت لا تعرف أبدًا من قد يكون في المقعد بجانبك أو خلفك.





- احزم عدة أقنعة واقية إذا كنت مسافرًا في رحلة طويلة حتى تتمكن من تغييرها طوال الرحلة.

بعد انتشار تحذيرات مضيفة طيران من عدة احتياطات، عليك الإنتباه عند طلب المشروبات على الطائرة، مثل تناول المياه الساخنة أو الشاي والقهوة.