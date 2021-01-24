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وزير قطاع الأعمال: بيع أصول شركة الحديد والصلب في مزادات علنية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:17 ص
مصنع الحديد والصلب
مصنع الحديد والصلب
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حمزة شعيب
أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن أصول شركة الحديد والصلب بحلوان ستباع في مزادات علنية بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن الأصول ثلاثة أنواع هي الأرض، وما فوقها من الورش والوحدات، ومعدات سيجري تخريدها وبيعها.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة القوى العاملة سيتم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن عدد عمال الشركة 6400 وسيحصلون على التعويض بمجرد الاتفاق عليه.
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