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أحمد صيام: تامر حسني ومي عز الدين غيرا مفاهيمي في التمثيل.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:06 ص
أحمد صيام
أحمد صيام
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إبراهيم القادري
قال الفنان أحمد صيام، إنه تربطنه علاقة تفاهم كبيرة مع جميع الفنانيين ولكن هناك فنانين غيروا له مفاهيمه عن التمثيل منهم تامر حسني ومي عز الدين من خلال مشاهدته لهم في فيلم عمر وسلمي.

وأضاف أحمد صيام خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن: فكرت في طبيعة تمثيل تامر حسني ومي عز الدين بسبب تلقائيتهم الزائدة في التمثيل وفكرت اني اريد ان اكون مثلهم في الأداء وقمت بعمل مسلسل مع تامر حسني ومي عز الدين عام 2011 وتعلمت من مشاهدتي لهم وتعاملي معهم عن قرب .

واستطرد أحمد صيام: استمتع بالعمل مع أحمد رزق ومع ابني ومع أحمد زاهر.. قمت بعمل مسلسلين مع عمرو سعد، وأمير كرارة يحبه الناس بسبب قلبة النظيف الذي يظهر في أدائه  .
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