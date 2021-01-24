أحمد صيام: تامر حسني ومي عز الدين غيرا مفاهيمي في التمثيل.. فيديو

قال الفنان أحمد صيام ، إنه تربطنه علاقة تفاهم كبيرة مع جميع الفنانيين ولكن هناك فنانين غيروا له مفاهيمه عن التمثيل منهم تامر حسني ومي عز الدين من خلال مشاهدته لهم في فيلم عمر وسلمي.





وأضاف أحمد صيام خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن: فكرت في طبيعة تمثيل تامر حسني ومي عز الدين بسبب تلقائيتهم الزائدة في التمثيل وفكرت اني اريد ان اكون مثلهم في الأداء وقمت بعمل مسلسل مع تامر حسني ومي عز الدين عام 2011 وتعلمت من مشاهدتي لهم وتعاملي معهم عن قرب .



