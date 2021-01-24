شجاعة مصري .. بطل حريق إيطاليا يروي تفاصيل مثيرة في إنقاذ السكان

قال علي سيد صديق، مواطن مصري يعيش في إيطاليا، إنه أثناء تواجده في ميدان عام حدث انفجار كبير في أحد العمارات، وشبابيك وأبواب العمارة تهالكت تماما، وبعد الانفجار اندلع حريق كبير بالعمارة وسمع صوت شاب يستنجد من الداخل.



وتابع صديق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": تحركت لإنقاذ الشاب، وكان معايا بطانية وضعت عليها المياه وجريت على الشاب وبدأت في وضع البطانية عليه لإخماد النار الناشبة في جسده".







وأضاف أنه بعد إنقاذ الشاب وجد العديد من الأسر بالداخل فقام باستخدام الخرطوم المخصص لإطفاء الحرائق ووجهه نحو خط مواسير الغاز لخفض حرارتها ثم قام بغلقه من المفتاح الرئيسي له قبل حدوث انفجار، وتم إنقاذ السكان.





