أحمد شديد قناوي: عودتي للمصري لرد الجميل.. ولم أجد تقديرًا في الأهلي

قال أحمد شديد قناوي، لاعب المصري، إنه سعيد بالعودة للنادي البورسعيدي، مؤكدًا أنها خطوة في مشواره للمزيد من النجاح.





وأضاف أحمد شديد قناوي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "النادي المصري صاحب فضل كبير عليّ وعودتي له لرد الجميل، وأتمنى التتويج معه ببطولة".





وتابع: "أتمنى أن يعود المصري للعب في بورسعيد وسط جماهيره، لأن النتائج والأداء سيسيران للأفضل، فابتعاد اللاعبين عن الجماهير واللعب في برج العرب يؤثر سلبا علينا جميعا".





وأكمل: "المصري مؤهل حاليا، للعودة إلى مكانته في المنافسة على البطولات التي يشارك بها، والجميع في الفريق يقدر قيمة علي ماهر المدير الفني، وسعيه للحصول على بطولة لجماهير بورسعيد".





وأردف: "العمر بالنسبة لي هو مجرد رقم، وعطائي في الملعب هو محل تقييمي لنفسي، وكنت استحق مكانة أفضل بالنادي الأهلي، ولم أجد تقديرا يناسب ما قدمته خلال فترة تواجدي بالقلعة الحمراء، والرحيل عن الأهلي ليس النهاية ".





وقال: "البعض ظن أني انتهيت بالرحيل عن الأهلي، لكنني دائما أبحث عن طموح جديد، وعودتي للأهلي منعتني أن أكون أسطورة بنادي المصري".