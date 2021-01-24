وزير قطاع الأعمال: أمامنا 3 أسابيع لتصفية شركة الحديد والصلب

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن إعلان تصفية شركة حلوان الحديد والصلب لن يكون قبل 3 أسابيع أو شهر حتى تنتهي إجراءات تسجيل الشركة الجديدة، وباب الحوار المجتمعي حول التصفية خلال هذه الفترة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، أن أصول شركة الحديد والصلب بحلوان ستباع في مزادات علنية بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن الأصول ثلاثة أنواع هي الأرض، وما فوقها من الورش والوحدات، ومعدات سيجري تخريدها وبيعها.





وأشار إلى أن الاجتماع مع وزارة القوى العاملة سيتم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن عدد عمال الشركة 6400 وسيحصلون على التعويض بمجرد الاتفاق عليه.



