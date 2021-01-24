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فن

شاهد.. عمرو دياب برفقة أولاده في أحدث ظهور

الأحد 24/يناير/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - محمد نحلة
نشر الفنان عمرو دياب فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الهضبة برفقة ابنائه "عبد الله دياب وكنزي دياب" في إحدى حفلاته الغنائية.

وعلق عمرو دياب علي الفيديو قائلا :" في مختلف الأعمار ولكن نفس الحب".





وظهر الهضبة في صورة جديدة مع متابعيه ومنظمي حفل دبي الذى أقيم أول أمس، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به. 

وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية. 

وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 

كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي. 

وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".
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