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رياضة

الزمالك: لا تجبرونا على استقدام حكام أجانب

الأحد 24/يناير/2021 - 01:25 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
أبدى عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، غضبه بسبب الظلم التحكيمي الذي وقع على الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة أسوان.

وقال علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون لم يقصروا اليوم أمام أسوان وكانوا رجال، لكن لم يحالفهم الحظ.. سنستمر كما نحن ولن يتغير أي شيء، سنغلق على لاعبينا ونتدرب غدا صباحا استعدادا لمباراة مصر للمقاصة".

وأضاف: "نحن ظلمنا اليوم، أنا لا أتحدث كثيرا وأحترم الجميع، لكن اليوم ظُلمنا وتكلمت كثيرا مع الحكم لكي يعود لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة".

وواصل: "نساند التحكيم منذ بداية الدوري، فلماذا تجبرني على الاتجاه لسكة أخرى وطلب حكام أجانب؟".

وأكمل: "لا نريد إلا العدالة، وأقسم بالله إننا نريد العدالة لكل فرق الدوري، كيف سأطالب لاعبي الزمالك ببذل الجهد في المباريات وهم لا يحصلون على حقوقهم في المباريات، طبقوا العدالة لتكون المنافسة شريقة، ومن يفوز بالبطولة نبارك له الفوز".

وأتم: "انعدام العدالة يحبط اللاعبين، ما الذي سيحدث لو عاد الحكم لتقنية الفيديو؟ سيريح الجميع ويبعدنا عن تلك المنطقة تماما".
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