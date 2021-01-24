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نبيل فهمي: ترامب قضى على القضية الفلسطينية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:39 ص
ترامب
ترامب
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إسراء صبري
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط لم تعد تحظي بالاهتمام من الخارج كما كان من قبل، مشيرا إلى أن اهتمام الخارج بالمنطقة قل ولكنه لن يختفي، موضحا أن إدارة بايدن ستختلف مع إسرائيل في الملف الإيراني أكثر من الملف العربي.

وأضاف "فهمي" خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": الإدارة الأمريكية عاقدة العزم على التحدث مع إيران، كما أنها شددت على أنها لن تتراجع عن أي قرار اتخذه ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية.

وتابع أن ترامب قضى على القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية إعادة التوازن وضبطه بالحراك السياسي، في قضية بالغة الأهمية بالنسبة للشرق الأوسط.

وأضاف أن التحدي الحقيقي بالنسبة للقضية الفلسطينية ليس في بايدن أو ترامب، موضحا أن الشيء المختلف في إدارة بايدن أنه مستعد للانغماس في الدبلوماسية أكثر من ترامب، وستكون أكثر مهنية، ولكن إدارته يعيبها سعيها لإعادة الماضي".

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