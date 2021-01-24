ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الإسماعيلي: تعرضنا لظلم فادح.. ونطلب المساواة بالأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز، الذي انتهى بالتعادل (2-2) في الجولة التاسعة للدوري.

وقال الصغير عبر تصريحات تليفزيونية: "حكم الفيديو أوصى الحكم محمود عاشور باحتساب ضربتي جزاء ضد الإسماعيلي غير صحيحتين بالمرة، وخسرنا بسبب هذه الأخطاء نقطتين جديدتين".

وأضاف: "حكم الفيديو هو محمود بسيوني الذي ألغى لنا هدفا في مباراة البنك الأهلي وحرمنا من الفوز أيضا".

وتابع سعفان: "نطالب بالعدالة التحكيمية وأعتقد أن الأهلي تم إبعاد الحكم محمد سلامة عن إدارة مباراة البنك الأهلي بسبب قرار، فلماذا لا يتم استبعاد بسيوني من إدارة لقاءات الإسماعيلي؟ نطالب فقط بالمساواة بالأهلي".

وأشار إلى أن عودة محمد صبحي لحماية عرين الإسماعيلي، مطلع هذا الموسم، كانت فكرته مع أحمد العجوز وأبوطالب العيسوي، موضحا أن صبحي يقدم مستويات متميزة في المرحلة الحالية، بسبب إخلاصه وتفانيه في التدريبات.

وأردف: "حارس مرمى مغمور لا يشارك في فريقه طلب 3 ملايين جنيه (كاش) في بداية الموسم للتوقيع لنا وهناك حارس آخر طلب ملايين الجنيهات وهو ما جعلني اقترح عودة محمد صبحي".

وختم سعفان: "تم إيقافي في الموسم الماضي 6 أشهر ولم يتحدث عني أحد والدنيا قامت ولم تقعد لإيقاف لاعب 4 مباريات، هناك ظلم واضح تتعرض له الأندية عدا الأهلي والزمالك".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم حسن: الحكام بيخافوا من السوشيال ميديا.. والاتحاد السكندري اتظلم أمام الأهلي

بسبب طلعت يوسف.. تأخر موعد مران الإسماعيلي

وهبة يقود مران الدراويش اليوم.. تعرف على موعد قيادة طلعت يوسف للفريق

الاسماعيلي يعلن عن تشكيله لمواجهة البنك الأهلي

محمد صبحي: نواجه سوء توفيق ونتمنى مساندة جماهير الإسماعيلي

ترشيحاتنا

مدافع أسوان يعتذر لجمهور الزمالك بعد واقعة الوقوف على الكرة

رضا عبد العال عن باتشيكو وموسيماني: ضعيفان ويتخذان الأهلي والزمالك سبوبة

بـ قبلة فى عيد ميلادها.. عمرو دياب يثير الجدل بمقطع فيديو مع سيدة أعمال عربية

ضمن 2.3 مليار..الصحة العالمية توزع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا|تفاصيل

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر من الواحدة صباح الأحد

فرحتي ما تتوصفش.. تعليق نهى العمروسي على إخلاء سبيل الجنزوري في قضية فيرمونت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو