العامري فاروق: علاقة الأهلي بـ الزمالك قوية.. وهذا هدفنا بمونديال الأندية

أكد العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي المصري، أن العلاقة قوية مع إدارة الزمالك، مشيرا إلى أنهما قطبا الكرة المصرية، ولا خلافات بين إداراتي الناديين كما يحاول البعض الترويج له.





وعن فيلم "سر التاسعة" الوثائقي، قال العامري في تصريحات تلفزيونية: "محمود الخطيب وجه رسالة شكر لمجموعة العمل التي قامت بهذا الفيلم الرائع، والهدف من هذا الفيديو توثيق مجهود فريق بالكامل وثقة اللاعبين في أنفسهم والمواقف الصعبة التي تعرضوا لها".





وأضاف: "النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا كانت صعبة، لأن الفريق لم يكن موفقا في بعض المرات السابقة خلال الأعوام الأخيرة، ولكن هناك حالة من التحدي والانضباط والتركيز داخل الفريق، والفيلم أظهر هذه الحالة للجماهير".





وتابع: "الجماهير أدركت أيضًا أن لديها مجلس إدارة يدير الأمور بحكمة ولديه ثبات انفعالي، والفيلم كان في إطار توثيقي مختلف خطوة بخطوة وهو مفهوم للإعلام الرياضي، ويستثمر للأهلي بشكل مختلف".





وأكد أن هذا الفيلم مهم قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في قطر، موضحًا أن غياب الجماهير عن مباريات الفريق خسارة كبيرة للقلعة الحمراء، ولكن هناك ظروف صحية تحيط بالعالم كله بسبب جائحة كورونا.





وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم إحساس دائم بالجماهير، وهناك وسائل للتواصل الاجتماعي تدعم اللاعبين وتحفزهم لتحقيق الانتصارات، وهو جزء يعوض غياب الجماهير في المدرجات.





وأكد أن محمود الخطيب، فكر في تطبيق فكرة بأصوات الجماهير في بعض المباريات، ولكنها لا تعطي أيضا نفس إحساس الجماهير، موضحا أن الأهلي يفتقد حضور مشجعيه في التدريبات أو المباريات.





وتابع نائب رئيس الأهلي: "لابد من استيعاب الظروف الصحية التي نمر بها مثل باقي أنحاء العالم، وأيضًا إدراك سياسة الدولة وضرورة تقدير ظروف البلاد".





وعن مشاركة الأهلي في المونديال، قال: "هدفنا رفع اسم مصر واسم الأهلي، سننافس بقوة وسنقدم أداءً رجوليا وقتاليا وهناك عدد من أعضاء إدارة النادي سيؤازرون الفريق في قطر".



