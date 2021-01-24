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ديني

علي جمعة: المرأة الطرف الأكثر اعتداءً على حقها في الأسرة.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:09 ص
علي جمعة: المرأة
علي جمعة: المرأة هي الطرف الأكثر اعتداءا على حقها في الأسرة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس من الحياة الخروج على قواعد الاجتماع البشري في الأسرة، فالأسرة لها قواعد تمنع كلا الطرفين من الجور على حقوق الطرف الآخر.

وأضاف جمعة، في تعليقه على زواج التجربة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لابد من مراعاة الحقوق والواجبات في الأسرة ونشير هنا أن الحقوق ليس معناها المادية فقط وإنما المعنوية.

وأشار إلى أنه لابد من إعطاء المرأة حقوقها منوها أننا نؤكد على حقوق المرأة بالذات رغم أن هناك حقوق للرجل، لان المرأة هي الطرف الأكثر اعتداءا على حقه وهي البؤرة التي يوجه لها العدوان سهامه.

وأوضح، أن التعامل بين أطراف الأسرة فن لابد أن يتقنه كل طرف من الزوجين، مناشدا الزوج أن يتعامل بخلق الحياء مع زوجته وأن يحترمها ولا يهينها أبدا.
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