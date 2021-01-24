علي جمعة: المرأة الطرف الأكثر اعتداءً على حقها في الأسرة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس من الحياة الخروج على قواعد الاجتماع البشري في الأسرة، فالأسرة لها قواعد تمنع كلا الطرفين من الجور على حقوق الطرف الآخر.





وأضاف جمعة، في تعليقه على زواج التجربة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لابد من مراعاة الحقوق والواجبات في الأسرة ونشير هنا أن الحقوق ليس معناها المادية فقط وإنما المعنوية.





وأشار إلى أنه لابد من إعطاء المرأة حقوقها منوها أننا نؤكد على حقوق المرأة بالذات رغم أن هناك حقوق للرجل، لان المرأة هي الطرف الأكثر اعتداءا على حقه وهي البؤرة التي يوجه لها العدوان سهامه.



